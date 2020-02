Caso Gregoretti, Salvini "Non credo che saro' condannato"

ROMA (ITALPRESS) - Sul caso Gregoretti "seguiro' con attenzione quanto accadra', senza alcun timore o preoccupazione. La Costituzione prevede che la difesa della patria e' un dovere per ogni cittadino, quindi non penso che quanto ho fatto, a maggior ragione da ministro, comportera' alcuna condanna". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, nel corso di un incontro con la stampa estera a Roma. "Mi auguro di vincere le elezioni non con 12 processi a carico, ieri e' arrivata anche la chiusura dell'indagine per Carola... siamo al surreale. Non vorrei passare le mia giornate occupandomi di processi, vorrei vincere le elezioni occupandomi dei programmi e non dei miei processi, ma non sono ancora sotto processo, il voto di ieri rimanda al Tribunale di Catania il fascicolo su cui indagare", ha spiegato l'ex ministro. (ITALPRESS). sat/red 13-Feb-20 12:38