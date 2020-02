Dopo tre anni tornano a scendere nel 2019 le vacanze degli italiani

ROMA (ITALPRESS) - Nel 2019 frenata per le vacanze degli italiani. Secondo quanto rende noto l'Istat, i viaggi dei residenti in Italia nel 2019 sono stati 71 milioni e 883 mila (411 milioni e 155 mila pernottamenti) con una flessione sull'anno precedente che interrompe la ripresa iniziata nel 2016. In calo sia le vacanze (-8,4%) sia i viaggi di lavoro (-12%). In estate, il 37,8% della popolazione fa almeno una vacanza. Il 76,2% dei viaggi ha come destinazione una localita' italiana (-12,8% sul 2018), il 23,8% e' diretto all'estero. La domanda di turismo dei residenti diminuisce (-8,8% rispetto al 2018), dopo la rilevante crescita dell'anno precedente. La tendenza positiva, rappresentata nel triennio 2016-2018 da un incremento rispetto al 2015 di circa 21 milioni di viaggi e 91 milioni di notti, subisce cosi' un parziale arretramento, ma il numero di viaggi e di notti rimane ancora sopra i livelli registrati nel 2017. Nel 2019, le vacanze diminuiscono dell'8,4% e i viaggi di lavoro che nel 2018 avevano mostrato una crescita dopo dieci anni di andamento negativo, continuano a ridursi (-12%). Il decremento e' maggiore per le vacanze brevi (-13% rispetto al 2018) mentre e' meno consistente per le vacanze lunghe (-4%), che si mantengono oltre i 35 milioni. (ITALPRESS). sat/com 10-Feb-20 12:38