Cnr e Intesa Sanpaolo insieme per gli investimenti delle Pmi in ricerca

ROMA (ITALPRESS) - Il Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) e Intesa Sanpaolo hanno siglato un Accordo Quadro immediatamente operativo con l'obiettivo di sostenere le imprese nei loro processi di innovazione. Sottoscritto dal presidente del Cnr Massimo Inguscio e dal responsabile della Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, Stefano Barrese, l'accordo e' destinato a sviluppare e intensificare ulteriormente i rapporti di collaborazione per "favorire e stimolare la cooperazione tra i centri di eccellenza del Cnr e le imprese, consentendo a queste ultime l'accesso ai servizi offerti dal Cnr, anche mediante l'offerta da parte di Intesa Sanpaolo di prodotti di finanziamento e di servizi che possano contribuire a moltiplicare le occasioni di trasferimento tecnologico e di conoscenza dal mondo della ricerca verso il mercato; promuovere la partecipazione delle imprese alle iniziative dell'Unione Europea alla luce delle opportunita' offerte dai Programmi della Commissione Europea; intraprendere attivita' congiunte di ricerca, di formazione avanzata e di innovazione riguardanti le tematiche di interesse comune, nonche' sviluppare congiuntamente attivita' di trasferimento tecnologico dal mondo della ricerca verso il mercato". In particolare, l'accordo si focalizza sul tema dei finanziamenti europei, che solo nell'ambito del nuovo programma di sostegno alla ricerca e sviluppo Horizon Europe mettera' a disposizione delle imprese europee circa 100 miliardi di euro, aprendo cosi' a opportunita' di crescita per le imprese italiane, soprattutto per le PMI che non sempre sono in grado di coglierle autonomamente vista la complessita' delle procedure d'accesso, come dimostra l'insoddisfacente tasso di partecipazione registrato negli ultimi anni. Per Stefano Barrese, responsabile della Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, "questa iniziativa ci consente di mettere a disposizione delle PMI e delle start-up un ulteriore strumento di crescita sul fronte dell'Innovazione. Intesa Sanpaolo e' leader in Italia nel finanziamento all'innovazione con circa 2 miliardi di euro erogati dall'avvio dell'attivita', a sostegno di oltre 1.700 progetti per un valore di investimenti complessivi pari a oltre 3,8 miliardi di euro. L'accordo con il CNR ci consente di attingere a un bacino di conoscenze ed expertise ancora piu' ampio per sostenere le imprese in progetti di trasferimento tecnologico e per migliorare la capacita' delle nostre imprese di partecipare con crescente successo ai bandi sui finanziamenti europei in tema di Ricerca e Innovazione". Massimo Inguscio, presidente del Cnr, parla di "accordo importantissimo che ci consente di proseguire e consolidare le attivita' di sostegno alla valorizzazione dei risultati della ricerca del Cnr, ente caratterizzato dalla multidisciplinarita' che gli consente di spaziare dalle scienze dure a quelle umanistiche e, quindi, di affrontare pienamente gli ambiti piu' trasversali, come e' quello delle imprese. L'obiettivo e' contribuire in modo maggiore e ancora piu' efficace allo sviluppo e all'innovazione delle Pmi, alla nascita di start up innovative, al trasferimento di tecnologie e competenze al sistema imprenditoriale". (ITALPRESS). sat/com 10-Feb-20 10:56