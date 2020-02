La Lazio batte 1-0 il Parma e si porta a -1 dalla Juve

PARMA (ITALPRESS) - La Lazio vola a un punto dalla Juventus capolista grazie alla vittoria di misura sul Parma, battuto 1-0 al Tardini con il gol decisivo di Caicedo, arrivato sul finire del primo tempo. Per la squadra di Inzaghi e' il 18° risultato utile consecutivo in campionato, dove non perde dal 25 settembre con i nerazzurri, prossimi avversari in Serie A per uno scontro al vertice. Al 41' la punta ecuadoriana sblocca il match sul finire di un primo tempo equilibrato, in cui la Lazio ha avuto maggiori occasioni con Immobile, Luis Alberto e Marusic. Nella ripresa il Parma va vicino al pareggio con le chance di Gagliolo, Caprari e Kucka. Decisive le parate di Strakosha a difendere il risultato, bravo anche il collega Colombi. Nel finale di gara i biancocelesti potrebbero chiudere la contesa con il raddoppio. Non ci riescono, nonostante le pericolose occasioni di Immobile, Correa e Parolo. Battuta d'arresto per i gialloblu', che si fermano a 32 punti, comunque a un passo dalla zona Europa League. Qualche protesta nel finale per un presunto fallo da rigore di Acerbi su Cornelius e un brivido per un tiro di Kulusevski. (ITALPRESS). spf/pdm/red 09-Feb-20 20:01