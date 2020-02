Sanremo, Fiorello si veste da De Filippi e reunion Ricchi e Poveri

SANREMO (ITALPRESS) - L'ingresso di Rosario Fiorello travestito da Maria De Filippi, il lungo applauso omaggio a Fabrizio Frizzi in quello che sarebbe stato il giorno del suo 62° compleanno raccolto da Carlotta Mantovan; Nole Djokovic che accenna "Terra Promessa"; il duetto tra Massimo Ranieri e Tiziano Ferro in "Perdere l'amore" che finisce con una standing ovation; l'esibizione di Paolo Palumbo, lo chef sardo affetto da Sla che aveva presentato il pezzo "Io sto con Paolo" alle selezioni di Sanremo Giovani ("La mia non e' la storia di un ragazzo sfortunato, ma quello di un ragazzo che ha lottato per raggiungere i propri sogni"); la reunion de I Ricchi e Poveri, il monologo sulla liberta' di stampa della giornalista del Tg1 Emma D'Aquino, una delle donne della serata con l'altra giornalista della stessa testata Laura Chimenti e Sabrina Salerno. Sono tanti i momenti da ricordare di questa seconda serata del Festival di Sanremo 2020. Intanto Fiorello che e' uno che onora le promesse: durante la prima puntata del Festival di Sanremo 2020 aveva promesso che, in caso di share elevato, si sarebbe presentato abbigliato da Maria De Filippi. E l'ha fatto: parrucca bionda, tacchi e caramella in bocca e' entrato in scena scendendo le scalinate dell'Ariston. In gara tra i Campioni, non esattamente uno dopo l'altro, passano nell'ordine Piero Pelu' con "Gigante"; Elettra Lamborghini con "Musica (e il resto scompare)" che, fasciata in una tuta-pantaloni nello stile Abba, non rinuncia al twerking; Enrico Nigiotti con "Baciami adesso"; Levante con "Tikibombom"; i Pinguini Tattici Nucleari che rallegrano con "Ringo Starr"; Tosca che con classe canta "Ho amato tutto". E ancora Francesco Gabbani con "Viceversa"; Paolo Jannacci con "Voglio parlarti adesso"; Rancore con "Eden", il grande contestato della vigilia Junior Cally con "No grazie"; Giordana Angi con "Come mia madre"; Michele Zarrillo con "Nell'estasi e nel fango". (ITALPRESS). col/mgg/red 06-Feb-20 00:48