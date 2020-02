Coronavirus, accertamenti su un italiano rientrato da Wuhan

ROMA (ITALPRESS) - Nell'ambito delle misure di controllo definite per i 56 italiani rimpatriati dalla zona di Wuhan in Cina, ed attualmente in isolamento nella "citta' militare" della Cecchignola a Roma, le analisi condotte sui tamponi hanno evidenziato questa mattina un sospetto di coronavirus 2019-nCoV. Lo rende noto il ministero della Salute. Sono stati quindi decisi ulteriori accertamenti che verranno eseguiti sul soggetto che verra' trasferito e posto in isolamento all'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma. (ITALPRESS). sat/com 06-Feb-20 12:53