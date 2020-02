Virus Cina, stazionarie le condizioni dei coniugi cinesi

ROMA (ITALPRESS) - Sono stazionarie le condizioni cliniche dei coniugi cinesi ricoverati nella terapia intensiva dello Spallanzani di Roma perche' colpiti dal coronavirus. Lo rende noto l'ospedale nel bollettino medico, sottolineando che "i parametri emodinamici sono stabili, prosegue il supporto respiratorio e il monitoraggio continuo dei parametri clinici e di laboratorio". La prognosi resta riservata. A oggi sono stati dimessi 27 pazienti dopo il risultato negativo del test per la ricerca del nuovo coronavirus. Presso l'Istituto, si legge ancora nel bollettino, sono ricoverati in questo momento 6 pazienti sintomatici, compresi i due in terapia intensiva, provenienti da zone della Cina interessate dall'epidemia. Sono in corso i test per la ricerca del nuovo coronavirus nei 4 casi sospetti ricoverati. "Per quanto riguarda le 20 persone, che non presentano alcun sintomo e che hanno avuto contatto con la coppia cinese positiva all'infezione da nuovo coronavirus, continuano ad essere osservate presso l'Istituto Spallanzani. Sono tutte - prosegue l'Istituto - in buone condizioni generali e la loro salute non desta preoccupazioni. In caso di evoluzioni del quadro clinico, verranno dati immediati aggiornamenti". (ITALPRESS). fsc/red 05-Feb-20 12:31