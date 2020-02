Hanssen (Wind Tre): "Per privati e aziende servizi all'avanguardia"

ROMA (ITALPRESS) - "Nel corso della mia carriera sono stato in diversi Paesi nel mondo prima di venire in Italia nel 2016. Qui in Wind Tre ho avuto l'opportunita' di seguire l'integrazione delle due rispettive reti. Con i significativi investimenti realizzati, negli ultimi tre anni, in nuove tecnologie come l'intelligenza artificiale, la robotica e i data analytics, saremo in grado di sviluppare soluzioni sempre piu' innovative, che permetteranno ai clienti di poter gestire in autonomia gli aspetti correlati al proprio profilo". Lo ha detto il Chief Technology Officer dell'azienda di telecomunicazioni Benoit Hanssen, intervistato negli studi della redazione romana dell'agenzia Italpress. "Puntiamo a fornire ai clienti un'esperienza d'uso facile e all'avanguardia - ha aggiunto Hanssen - anche attraverso l'utilizzo di una semplice App sullo smartphone. Per quanto riguarda i vantaggi per il mondo delle aziende e dei professionisti, penso soprattutto a servizi come l'Internet of Things, che diventeranno sempre piu' utili per ottimizzare i processi". "La piattaforma di Data Analytics che abbiamo sviluppato - ha concluso il manager - permettera' di individuare i trend di mercato e creare previsioni su come le aziende possono migliorare il loro business". (ITALPRESS). mc/abr/red 05-Feb-20 14:41