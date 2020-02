Diego Lopez e' il nuovo allenatore del Brescia

BRESCIA (ITALPRESS) - Ora c'e' anche l'ufficialita': Diego Lopez prende il posto di Eugenio Corini sulla panchina del Brescia. Nuova avventura in serie A per il tecnico uruguaiano classe '74, che da difensore, dopo le esperienze con River Plate Montevideo e Racing Santander, ha trascorso quasi tutta la sua carriera al Cagliari: approdato nel '98, si e' ritirato, sempre in rossoblu', nel 2010. E come allenatore, Lopez debutta proprio all'interno del club sardo, guidando prima i Giovanissimi e poi la Primavera nella stagione 2011-2012. In prima squadra e' il vice di Ivo Pulga nella stagione 2012-2013, con cui porta il Cagliari alla salvezza in A, e nella stagione successiva e' promosso capo allenatore salvo poi essere esonerato nell'aprile 2014. Nell'estate dello stesso anno arriva la chiamata del Bologna in serie B ma nemmeno qui riesce a chiudere la stagione: a maggio 2015, con la squadra scivolata al quarto posto, arriva un altro esonero. Riparte nel gennaio 2017 da Palermo ma la sua avventura rosanero dura poco piu' di tre mesi prima di tornare a Cagliari, nell'ottobre dello stesso anno, al posto dell'esonerato Rastelli. Mantiene i sardi in serie A ma a fine stagione va in Uruguay dove conduce il Penarol alla conquista del titolo. Ora il richiamo dell'Italia e dell'amico Cellino e l'obiettivo salvezza da centrare col Brescia, club che lo ha scelto come successore dell'esonerato Eugenio Corini. Al suo fianco ci saranno Michele Fini come vice e e Francesco Bertini come preparatore atletico. (ITALPRESS). glb/ari/red 05-Feb-20 13:49