Narcotraffico gestito da Camorra e 'Ndrangheta, 33 indagati

ROMA (ITALPRESS) - E' in corso, nelle province di Roma, Napoli, Cagliari, Oristano, Reggio Calabria e Varese nonche' in Spagna, una vasta operazione dei Carabinieri del Comando provinciale di Roma, in collaborazione con i Comandi dell'Arma territorialmente competenti e della Guadia Civil spagnola. Indagate 33 persone, raggiunte da misure cautelari. I provvedimenti sono stati emessi dal gip del Tribunale di Roma, su richiesta della Procura - Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di due diverse associazioni, una vicina alla 'Ndrangheta e una vicina alla Camorra, interconnesse dalla mutua assistenza nello specifico settore del narcotraffico. Contestualmente, i Carabinieri del Comando provinciale di Roma stanno eseguendo un sequestro preventivo riguardante beni utilizzati per la commissione dei reati o comunque acquisiti con proventi illeciti per un valore complessivo di circa 1 milione di euro. Anche questo provvedimento e' stato emesso dal gip del Tribunale di Roma, su richiesta della locale Procura - Dda di Roma. (ITALPRESS). vbo/com 04-Feb-20 08:41