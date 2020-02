Coronavirus, i tour operator chiedono chiarezza sui viaggi

ROMA (ITALPRESS) - Astoi Confindustria Viaggi chiede alle autorita' competenti di "fornire informazioni piu' chiare e puntuali in materia di viaggi, sia outgoing che incoming, per evitare nei consumatori l'ingenerarsi di uno stato d'ansia, frutto di personali timori che non trovano ancoraggio in circostanze oggettive". La stessa Organizzazione Mondiale della Sanita' (Oms) ha dichiarato ufficialmente che non sono necessarie misure restrittive per viaggi e commercio, come ricorda l'Associazione che rappresenta oltre il 90% del mercato del tour operating italiano. Al termine della conferenza stampa del comitato incaricato di formulare le raccomandazioni per lo Stato colpito e per tutti gli altri Stati, il direttore generale, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha riferito che l'Oms "non raccomanda di limitare i viaggi, il commercio e il movimento (della popolazione) e si oppone persino a qualsiasi restrizione di viaggio". A tal proposito, l'Oms ricorda che i Paesi che dovessero adottare misure restrittive in questi campi sono tenuti ad informare l'Organizzazione sulle motivazioni di tali decisioni, che potrebbero anche essere revocate se giudicate non idonee o immotivate. L'Oms raccomanda infine a tutti i Paesi di applicare misure fondate come "appoggiare paesi con sanita' debole, accelerare sui vaccini,contrastare la diffusione di voci infondate". Per quanto riguarda invece le informazioni ufficiali riportate sul sito www.viaggiaresicuri.it, mentre l'Unita' di Crisi della Farnesina consiglia di posticipare i viaggi non necessari nella Repubblica Popolare Cinese, non altrettanto avviene per altri Paesi del mondo nei quali si sono verificati casi di coronavirus. Tour Operator e Agenzie di Viaggi, in questi giorni, stanno assistendo i clienti nel migliore dei modi e stanno cercando di diffondere informazioni corrette sulla reale situazione, ma non possono trovarsi da soli a fronteggiare quest'emergenza ed e' per questo motivo che ASTOI Confindustria Viaggi chiede con forza alle Autorita' competenti, MIBACT compreso, di assumere una posizione ufficiale per evitare ingiustificati blocchi di viaggi in tutto il mondo, compresa l'Italia. (ITALPRESS). sat/com 03-Feb-20 15:58