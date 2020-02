Allo Spallanzani di Roma isolato il Coronavirus: "Cura ora piu' vicina"

ROMA (ITALPRESS) - I virologi dell'Istituto Nazionale Malattie Infettive "Lazzaro Spallanzani", a meno di 48 ore dalla diagnosi di positivita' per i primi due pazienti in Italia, sono riusciti, primi in Europa, a isolare il virus responsabile dell'infezione. Avere a disposizione il virus e' un passo fondamentale che permettera' di perfezionare i metodi diagnostici esistenti ed allestirne di nuovi. Inoltre permettera' di studiare i meccanismi della malattia per lo sviluppo di cure e la messa a punto del vaccino. La sequenza parziale del virus isolato nei laboratori dello Spallanzani, denominato 2019-nCoV/Italy-INMI1, e' stata gia' depositata nel database GenBank, e a breve anche il virus sara' reso disponibile per la comunita' scientifica internazionale. Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell'INMI, osserva che "l'isolamento del virus permettera' di migliorare la risposta all'emergenza coronavirus, di conoscere meglio i meccanismi dell'epidemia e di predisporre le misure piu' appropriate". (ITALPRESS). abr/com 02-Feb-20 13:23