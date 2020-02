Giustizia, Bonafede: "Mi dispiace che mi diano del manettaro"

MILANO (ITALPRESS) - "Mi dispiace che vengano a volte utilizzati per etichettarmi aggettivi che ormai sono all'ordine del giorno come l'essere incivile o come il manettaro". Lo ha detto il guardasigilli Alfonso Bonafede nel corso del suo intervento all'inaugurazione dell'anno giudiziario di Milano. "Sono il primo Ministro della Giustizia che ha stabilito un controllo strutturale dell'ispettorato del mio Ministero su tutti i casi di ingiusta detenzione. Controllo che prima veniva fatto soltanto sulle cosiddette scarcerazioni tardive", ha aggiunto. (ITALPRESS). trl/vbo/r 01-Feb-20 15:08