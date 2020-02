LONDRA (ITALPRESS) - Madonna cancella altre due date a Londra: il 2 e il 4 febbraio al Palladium. "Come tutti sapete - scrive la pop star sui social - ho dovuto cancellare alcuni spettacoli per avere il tempo di riposare e recuperare. Non posso chiedere al mio corpo di fare tre spettacoli di fila". Nel giorni scorsi la cantante aveva cancellato la prima data dei 15 live programmati a Londra, proprio il giorno dopo aver annullato i suoi concerti a Lisbona. "E' un miracolo che sono arrivata fino a questo punto - spiega - ma e' soprattutto grazie alle 6 ore di re-hab che faccio ogni giorno: 3 prima dello spettacolo e 3 dopo". (ITALPRESS). mgg/red 31-Gen-20 19:02