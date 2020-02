Fonseca rivela "Florenzi e' andato al Valencia per giocare di piu'"

ROMA (ITALPRESS) - "Florenzi e io abbiamo avuto una conversazione molto serena e diretta. E' un grandissimo professionista, e' stato qui sempre con un grande atteggiamento di capitano. Il giocatore vuole giocare di piu', cosa che non posso promettere a nessuno, in vista dell'Europeo. Ha avuto questa occasione con il Valencia ed e' andato via di sua volonta': e' stata una buona soluzione per lui, tra quattro mesi vedremo che rendimento ha avuto, anche in Nazionale. In questo momento non pensiamo molto alla prossima stagione". Cosi' il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, commentando la cessione di Alessandro Florenzi, con la formula del prestito secco, al Valencia sino al termine della stagione. "Abbiamo acquistato tre giocatori giovani, Ibanez, Villar e Perez, pensando al futuro della Roma - ha aggiunto il mister giallorosso nella conferenza stampa della vigilia dell'anticipo con il Sassuolo - Se Kalinic resta? Ha lavorato sei mesi con noi e non e' facile trovare un attaccante di qualita'. Se cambiamo e' per un giocatore pronto subito a scendere in campo ma in questo momento non e' facile". Fonseca ha anche svelato che il giovane turco Cetin restera' a Trigoria: "No, non va via". Infine, sul Sassuolo: "E' una squadra che mi piace, ha coraggio e qualita' offensiva. Spero sara' una partita aperta, affrontarli sara' difficile". (ITALPRESS). mc/red 31-Gen-20 14:58