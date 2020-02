PADOVA DIVENTA IL CUORE DEL VOLONTARIATO EUROPEO

ROMA (ITALPRESS) - E' con l'invito a "ricucire insieme l'Italia" che e' stato presentato presso l'Associazione Stampa Estera di Roma, alla presenza della ministra del Lavoro e delle Politiche sociali Nunzia Catalfo, dell'assessora al volontariato del Comune di Padova Cristina Piva, del presidente CSV Padova Emanuele Alecci e del presidente CSVnet Stefano Tabo' l'anno di Padova capitale europea del volontariato. La cerimonia inaugurale si terra' venerdi' 7 febbraio alle ore 9 presso il padiglione 8 della fiera di Padova dove sono attesi migliaia di volontari da tutta Italia, studenti, e rappresentanti istituzionali. Una moltitudine colorata che accogliera' il presidente della Repubblica Sergio Mattarella all'interno di un evento pensato con un crescendo di storie, immagini e musica. Padova intende cogliere l'occasione dell'anno da capitale europea del volontariato per ridefinire e riscrivere i caratteri dello stare assieme nelle citta' di tutta Europa. Per questo e' stato strutturato - per la Citta' di Padova - un programma triennale che vede l'inizio nel corso di quest'anno e una conclusione nel 2021. Sette i tavoli di lavoro in programma da febbraio fino all'autunno e sono in fase di definizione degli altrettanti tavoli che rappresenteranno la dinamica partecipativa e piu' "cittadina" di tutto il percorso di Padova capitale. Grazie al contributo di idee di oltre 300 persone, attraverso questi appuntamenti saranno consegnati al Paese contenuti e proposte operative relative al legame tra volontariato, terzo settore, tessuto economico e obiettivi di sviluppo sostenibile. (ITALPRESS). ads/com 30-Gen-20 13:51