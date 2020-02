Assolavoro "Urge un tagliando al decreto dignita'"

ROMA (ITALPRESS) - "Il calo degli occupati stabili e in generale dell'occupazione desta preoccupazione per piu' ragioni e conferma l'urgenza di un 'tagliando' al Decreto Dignita'". Cosi' Alessandro Ramazza, presidente di Assolavoro, in merito ai dati Istat sull'occupazione diffusi oggi. "Il Decreto Dignita', infatti, ha determinato inizialmente uno spartiacque, accelerando le stabilizzazioni per chi aveva professionalita' piu' spendibili e determinando contemporaneamente lo scivolamento dei piu' deboli dal lavoro dipendente diretto o tramite Agenzia verso forme di lavoro meno tutelanti. Ora - ha aggiunto - la spinta alle stabilizzazioni appare terminata e si somma alla contrazione della somministrazione a tempo determinato. Occorre, pertanto, intervenire e in fretta, favorendo e valorizzando il lavoro che garantisce tutele, diritti e retribuzione tipiche del lavoro dipendente come e' la somministrazione tramite le Agenzie per il Lavoro", ha concluso Ramazza. (ITALPRESS). ads/com 30-Gen-20 15:54