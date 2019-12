PALLOTTA VICINO ALLA CESSIONE DELLA ROMA A FRIEDKIN

ROMA (ITALPRESS) - Manca solo l'ufficialita', che dovrebbe arrivare tra qualche giorno, ma la Roma e' praticamente di Dan Friedkin. L'attuale presidente Jim Pallotta sembra infatti aver accettato la proposta dal connazionale texano per la cessione del club giallorosso, che passera' di mano per una cifra che sfiora il miliardo di euro. I numeri, ancora non ufficiali, sono da capogiro: si tratterebbe di 550 milioni di euro piu' quelli necessari per sanare i debiti (poco piu' di 270 milioni) ai quali vanno aggiunti i 150 per l'aumento di capitale della societa', gia' deciso dalla gestione Pallotta. In nove anni di gestione, l'imprenditore di Boston non e' riuscito a mettere in bacheca nemmeno un trofeo, ma ha lavorato alla trasformazione del club, ora riconosciuto come una grande azienda internazionale con un valore che si e' accresciuto nel tempo. Il magnate texano e' a capo di un impero che distribuisce Toyota quasi nell'intero Nord America e ha numerosi interessi anche nel mondo del cinema. Pilota d'aereo (ha volato anche l'Air Force americana), aveva provato ad acquistare una franchigia Nba, gli Houston Rockets, ma l'affare era poi saltato, ma il suo sogno era e resta il calcio, dove e' prossimo il suo sbarco. Con un patrimonio personale valutato di oltre 4 miliardi di dollari, Friedkin e' al 187° posto tra i piu' ricchi d'America e il numero 504 al mondo. (ITALPRESS). gm/red 29-Dic-19 21:30