MILAN. UFFICIALE IL RITORNO DI ZLATAN IBRAHIMOVIC

MILANO (ITALPRESS) - Il Milan ha ufficializzato il ritorno di Zlatan Ibrahimovic. Il club rossonero ha reso noto "di aver concluso un accordo per il diritto alle prestazioni sportive del calciatore. L'attaccante svedese ha raggiunto un accordo fino al termine di questa stagione, con l'opzione di estenderlo per la stagione successiva". Zlatan Ibrahimovic, nato a Malmoe (Svezia) il 3 ottobre 1981, fa ritorno al Milan dopo aver scritto pagine importanti nella storia rossonera, collezionando, nelle stagioni 2010/11 e 2011/12, 85 presenze e 56 reti e contribuendo nel 2011 in maniera decisiva alla conquista del diciottesimo Scudetto e della Supercoppa Italiana. "Sto tornando in un club che rispetto enormemente e in una citta' che amo - ha dichiarato Zlatan Ibrahimovic -. Lottero' con i miei compagni di squadra per cambiare il corso di questa stagione e faro' di tutto per centrare i nostri obiettivi". Ibrahimovic sara' a Milano giovedi' 2 gennaio per sostenere i test medici necessari alla regolare formalizzazione dell'accordo, per poi unirsi ai nuovi compagni di squadra per i primi allenamenti. (ITALPRESS). ari/com 27-Dic-19 19:24