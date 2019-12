ADDIO POSTO FISSO, ADESSO SI TENTA LA FORTUNA CON IL DIGITALE

MILANO (ITALPRESS) - Diventare ricchi e famosi con il digitale in Italia e' possibile. Il marketing online e' un settore in continua crescita. Molti giovani in possesso di smartphone, pc, connessione a internet si stanno affacciando a questa nuova realta' con la speranza e l'obiettivo di crearsi un futuro. Allo stesso modo, tantissimi imprenditori, comprese le potenzialita' della rete, stanno investendo molti capitali nel marketing online. Il posto fisso e' stato messo in soffitta dalle nuove norme che regolano il mondo occupazionale. Come spiega Gianluigi Ballarani, imprenditore trentenne con dodici anni di esperienza e professore a contratto in Digital Marketing all'Universita' di Pavia, "oggi ci troviamo in un mercato che fino a 20 anni fa pochissimi professionisti si erano immaginati". Nell'ultimo anno in Europa - sottolinea Ballarani - "l'e-commerce e' cresciuto del 11% e si prevede che nei prossimi quattro anni arrivera' al 37%. L'affiliate marketing, nell'ultimo anno, ha generato oltre 12 miliardi di dollari di transazioni. Ma, soprattutto, l'81% dei grandi brand internazionali vi fanno affidamento per la promozione dei prodotti". Un cambiamento epocale nel mondo del lavoro che Ballarani ha deciso di spiegare insieme al talent scout, manager e startupper Francesco Facchinetti, in un libro intitolato "Digitalization" pubblicato da Mondadori. L'obiettivo e' quello di fare luce sui meccanismi che governano il mondo del lavoro al tempo di internet: sia per i giovani che devono "crearsi" un lavoro sia per i professionisti e imprenditori che devono adattarsi alla nuova economia digitale. "Abbiamo fatto parlare direttamente i protagonisti del digitale", dice Ballarani. "Molti pensano che per avere successo con il digitale devi avere un'idea pazzesca. In realta' l'importante e' intercettare un desiderio inappagato, oppure cogliere un'inefficienza e proporre una soluzione. Non servono necessariamente rivoluzioni". (ITALPRESS). abr/com 23-Dic-19 13:25