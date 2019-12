DUE SEDICENNI INVESTITE E UCCISE A ROMA

ROMA (ITALPRESS) - Due ragazze di 16 anni sono morte dopo essere state investite da un'auto nella notte in corso Francia, nella zona di Ponte Milvio, a Roma. La vettura era guidata da un 20enne. Sulla dinamica dell'incidente indaga la polizia locale. Il giovane alla guida dell'auto, che si era fermato per prestare soccorso, adesso e' indagato per omicidio stradale. (ITALPRESS). sat/red 22-Dic-19 12:13