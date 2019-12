POKER AL GENOA, L'INTER RIPRENDE LA JUVE IN TESTA ALLA CLASSIFICA

MILANO (ITALPRESS) - L'Inter prosegue il duello a distanza con la Juventus e riaggancia i bianconeri in testa alla classifica. Dopo due pareggi consecutivi, gli uomini di Conte si sbarazzano del Genoa per 4-0 e mettono ancor piu' in pericolo la posizione di Thiago Motta sulla panchina del Grifone. Ai nerazzurri bastano due minuti intorno alla mezz'ora per mettere in discesa il match. Al 31' e' Lukaku a timbrare con un colpo di testa sul preciso cross di Candreva. Passano pochi secondi e al 33' il belga si traveste in uomo assist per Gagliardini, al rientro da titolare al centro del campo, a segno con un destro leggermente deviato che non lascia scampo a Radu. In avvio di ripresa Lukaku si divora la doppietta personale dopo l'erroraccio di Romero ma e' protagonista di un bel gesto al 64', momento in cui lascia la trasformazione di un rigore a Esposito: il classe 2002 ringrazia e non delude, segnando la prima rete in carriera in Serie A. L'Inter domina negli spazi aperti e dilaga calando il poker ancora con Lukaku, questa volta letale con un potentissimo mancino dal limite che bacia la traversa e si insacca alle spalle dell'incolpevole Radu: per il Genoa e' notte fonda al penultimo posto con soli 11 punti all'attivo. (ITALPRESS). spf/glb/red 21-Dic-19 19:50