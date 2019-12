ACCORDO TRA ENEL ENERGIA E MELITA PER LA CONNESSIONE IN FIBRA

ROMA (ITALPRESS) - Enel Energia e Melita Italia hanno siglato una partnership per offrire nuovi servizi ai clienti domestici, che potranno abbinare alla fornitura di energia elettrica e gas una connessione in fibra con tecnologia FTTH (Fiber To The Home). Con questa intesa, Enel Energia si propone come unico referente per luce, gas e fibra, permettendo di inserire nella stessa fattura anche il servizio internet e mettendo a disposizione dei clienti i consueti canali di assistenza anche per le richieste relative alla connessione. Melita Italia fornira' il servizio attraverso la tecnologia ad alta velocita' Fiber To The Home, utilizzando esclusivamente la fibra ottica fino alle abitazioni; garantendo una migliore stabilita' della connessione. La prima offerta nata dalla collaborazione, "Enel in Fibra by Melita", sara' lanciata il 9 gennaio 2020. "La connessione ad alta velocita' e' un fattore abilitante per sfruttare a pieno le innovazioni della smart home e i vantaggi che derivano dalla digitalizzazione del settore energetico - commenta Nicola Lanzetta, responsabile Mercato Italia di Enel -. Grazie a questa collaborazione con un partner come Melita, che ha una consolidata esperienza nel settore delle telecomunicazioni, metteremo a disposizione dei clienti una terza commodity che sta assumendo un valore sempre piu' centrale nelle attivita' quotidiane". "Questo e' un accordo molto positivo per Melita - commenta Riccardo Ruggiero, presidente esecutivo di Melita Italia - che ci consente di abbinare la nostra offerta, esclusivamente in fibra ottica fino alle abitazioni (Fiber To The Home), ai servizi luce e gas del principale player italiano. Questa partnership potra' anche essere di stimolo per lo sviluppo ulteriore della tecnologia FTTH in Italia, oggi in costante crescita ma non ancora in linea con altri Paesi europei". (ITALPRESS). sat/com 20-Dic-19 11:43