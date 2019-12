CASO GREGORETTI, SALVINI "M5S CAMBIA IDEA PER LA POLTRONA"

ROMA (ITALPRESS) - "C'e' l'impeachment a Trump, il premier israeliano Netanyahu non passa momenti molto diversi, evidentemente in giro per il mondo c'e' qualcuno che a sinistra usa qualsiasi arma a disposizione per sovvertire la volonta' popolare. E con fulminea rapidita' gia' oggi si riunisce la commissione in Senato per valutare l'eventuale richiesta di processo a mio carico". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, nel corso di una conferenza stampa alla Camera, in merito alla vicenda della nave Gregoretti. "Bisogna fare in fretta, domani mattina per quello che mi riguarda voglio guardare in faccia in Aula quelli con cui abbiamo condiviso scelte di un intero governo e che ora per amor di poltrona magari cambiano idea e parlano di un'inziativa bizzarra di un singolo - aggiunge in merito al MoVimento 5 Stelle e al suo leader Luigi Di Maio -. C'e' una canzone di Mia Martini, 'Piccolo uomo', e un'altra citazione del duo De Andre'-Villaggio, 'Carlo Martello torna dalla battaglia Poitiers. La' Carlo Martello andava a mignotte, 'Piu' dell'onor pote' il digiuno'. Attualizzata al 2019 piu' dell'onor pote' la poltrona. Lo scambio, il mercimonio, non e' molto dissimile". (ITALPRESS). sat/red 19-Dic-19 11:28