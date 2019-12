BEN HARPER, CINQUE DATE IN ESTATE IN ITALIA

MILANO (ITALPRESS) - Ben Harper sara' di ritorno insieme ai The Innocent Criminals per cinque date estive in Italia. Queste le tappe: 15 luglio 2020 Marostica (Vi) - Piazza Castello, 17 luglio 2020 Lucca, Piazza Napoleone - Lucca Summer Festival, mercoledi' 5 agosto XXIX - Festa di Radio Onda d'Urto a Brescia, sabato 8 agosto - Teatro Antico di Taormina (ME), lunedi' 10 agosto - Parco dei Suoni di Riola Sardo (OR). La band che lo accompagnera' sul palco e che ha gia' collaborato con l'artista in moltissime occasioni, i The Innocent Criminals, nasce negli anni '90 ed e' composta dal percussionista Leon Mobley, il bassista Juan Nelson, il batterista Oliver Charles e il chitarrista Jason Mozersky. (ITALPRESS). mgg/com 19-Dic-19 12:41