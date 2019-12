ALITALIA, FAST CONFSAL "NUOVA STRADA, ANCORA NULLA DI PRECOSTITUITO"

ROMA (ITALPRESS) - "Il ministro Patuanelli ha dato ai sindacati la garanzia di mantenere i livelli occupazionali e di spingere per eventuali investimenti per nuovi mezzi e per rilanciare l'azienda, non solo per soluzioni tampone. Questo ci rassicura, ma avvieremo un confronto con il nuovo commissario". Lo ha detto il segretario generale della Fast Confsal, Pietro Serbassi, intervistato nella sede romana dell'agenzia Italpress, in merito all'Alitalia. "Il ministro ci ha presentato il nuovo commissario unico, che ha chiarito come al momento non ci sia niente di precostituito. Si sta avviando una nuova strada, il nuovo commissario avra' tutti gli elementi per fare la scelta migliore", ha proseguito Serbassi. Un altro fronte importante per il sindacato riguarda il rinnovo del contratto della mobilita' (ferrovie-trasporto pubblico locale): "Questa unione contrattuale non e' cosi' matura e sono aperti due tavoli: sulla mobilita' ferroviaria, si sta facendo un percorso di rivisitazione delle norme che pensiamo avra' una breve durata. Sul fronte del Tpl invece sembra che il percorso ristagni, forse per problemi finanziari ma anche per la poca volonta' da parte delle aziende". (ITALPRESS). sat/red 19-Dic-19 13:44