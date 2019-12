TORNA MASTERCHEF, ARRIVANO IL GREMBIULE GRIGIO E LO SKILL TEST

ROMA (ITALPRESS) - Riparte la ricerca del migliore chef amatoriale d'Italia: riparte Masterchef Italia, il talent culinario di Sky prodotto da Endemol Shine Italy, che torna dal 19 dicembre ogni giovedi' alle 21.15 su Sky Uno e su Now Tv. A giudicare le sfide dei promettenti cuochi amatoriali quest'anno una giuria a tre, con gli chef stellati Bruno Barbieri, decano del programma, a MasterChef sin dalla prima edizione, Antonino Cannavacciuolo, ormai colonna portante in giuria, e Giorgio Locatelli, new entry dell'ultima edizione, che ha letteralmente conquistato il pubblico con i suoi modi fermi ma gentili e il suo savoir-faire british dal calore tipicamente italiano. I giudici saranno ancora piu' esigenti del solito e questa nuova edizione vedra' un meccanismo di selezione ancora piu' avvincente: l'assegnazione del grembiule grigio. Alle consuete prove che hanno reso celebre il format in tutto il mondo, la Mystery Box, l'Invention Test e il temutissimo Pressure Test, quest'anno se ne aggiungera' una totalmente nuova: lo Skill Test. Una sorta di "esame a sorpresa" che coinvolgera' tutti i concorrenti, senza esclusioni, mettendoli alla prova su una specifica abilita' richiesta dai giudici. (ITALPRESS). mgg/com 17-Dic-19 17:04