MERCATO DELL'AUTO ANCORA IN RIALZO A NOVEMBRE

ROMA (ITALPRESS) - A novembre le immatricolazioni di auto nuove nell'Unione Europea sono salite del 4,9%, facendo segnare il terzo mese consecutivo in rialzo quest'anno. Secondo i dati Acea, con l'eccezione del Regno Unito (-1,3%), salgono tutti i mercati principali: Germania (+9,7%), Spagna (+2,3%), Italia (+2,2%) e Francia (+0,7%). Negli undici mesi da gennaio a novembre, le vendite di auto fanno segnare -0,3% rispetto allo stesso periodo del 2018. Sono complessivamente 67.700 le vetture immatricolate in Europa a novembre da Fiat Chrysler Automobiles - sostanzialmente le stesse di ottobre - per una quota del 5,6%. Nel progressivo annuo le registrazioni di FCA sono 877 mila e la quota e' del 6%. I brand Fiat e Alfa Romeo chiudono novembre con segno positivo, rispettivamente aumentano le vendite del 3,1 e del 2,3%. (ITALPRESS). sat/com 17-Dic-19 09:31