CONTE "BONUS FINO A 2 MILA EURO PER I PAGAMENTI DIGITALI"

ROMA (ITALPRESS) - "Abbiamo tre miliardi dalla lotta all'evasione che noi destineremo come super bonus nelle tasche dei cittadini. Secondo gli ultimi calcoli arriveremo a far trovare nei conti correnti sino a duemila euro sulla base degli acquisti che si accumuleranno con i pagamenti digitalizzati". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nel corso del suo intervento alla trasmissione DiMartedi' di Giovanni Floris, in onda questa sera su La7. "Senza andare a gravare sui cittadini onesti - aggiunge - noi ricaveremo un gruzzolo da 100 miliardi dalla lotta all'evasione fiscale. Se ricaveremo questa cifra, una parte potra' essere utilizzata per tagliare tasse per il 20%, il 50%. Non dico che riusciremo a recuperali tutti, ma questo e' l'obiettivo che ci proponiamo". (ITALPRESS). trl/mgg/red 17-Dic-19 21:36