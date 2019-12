MATTARELLA "L'UNIONE EUROPEA FACCIA UN SALTO DI QUALITÀ"

ROMA (ITALPRESS) - "I passi che l'Unione ha mosso, con la convinta partecipazione dell'Italia, rafforzando i meccanismi che presiedono alla elaborazione di una politica estera e di sicurezza comune, muovendo, inoltre, attraverso la PESCO i primi passi nel campo della difesa, rappresentano una evoluzione coerente con l'obiettivo di far compiere all'Unione quel necessario 'salto di qualita'' che proprio la Conferenza sul futuro dell'Europa dovra' favorire, a dieci anni dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella nel corso della presentazione degli auguri di Natale e Capodanno da parte del Corpo Diplomatico. "Un 'salto di qualita'' complementare con l'Alleanza Atlantica - ha spiegato - che da settant'anni rimane garanzia di pace e di liberta'. Un'alleanza che vorremmo sempre davvero strumento di solidarieta' su tutti i versanti delle relazioni e in tutte le direzioni di strategia di sicurezza. Con concreta uguale attenzione nei confronti di tutte le minacce, anche quelle che - in termini di instabilita' e terrorismo - continuano a provenire dal quadrante meridionale". (ITALPRESS). tan/sat/red 16-Dic-19 18:33