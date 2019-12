VLAHOVIC BEFFA L'INTER, LA FIORENTINA FA 1-1 NEL RECUPERO

FIRENZE (ITALPRESS) - Beffa per l'Inter nel recupero contro la Fiorentina. Un lampo di Vlahovic nega la vittoria ai nerazzurri (agguantati in testa dalla Juventus) nel posticipo del "Franchi" e regala un 1-1 quasi insperato alla Fiorentina. Bastano otto minuti ai nerazzurri per sbloccare il risultato con una rete del grande ex Borja Valero: lo spagnolo, per cinque stagioni in viola, fa fuori con una finta Milenkovic e trafigge Dragowski da pochi passi per l'1-0. La Fiorentina prova a rientrare in partita con Badelj ma Handanovic vola e toglie il pallone quasi dall'incrocio. La squadra di Montella gioca costantemente nella meta' campo avversaria rischiando di esporre il fianco alle ripartenze dell'Inter: al 39' Lautaro segna il raddoppio ma il Var annulla per una posizione di poco irregolare di Lukaku a inizio azione. Il belga ci ritenta di testa al 43' ma un prodigioso intervento di Dragowski salva la Fiorentina. Al 59' scocca l'ora di Vlahovic al posto di un Chiesa non al meglio, Lautaro da una parte e Castrovilli dall'altra si rendono pericolosi ma e' Lukaku a divorarsi la chance del raddoppio a tu per tu con Dragowski al 74'. I viola, graziati, trovano la via del pareggio al secondo minuto di recupero con un contropiede improvviso: Vlahovic scappa su Skriniar e da posizione defilata sorprende Handanovic per l'1-1. (ITALPRESS). spf/glb/red 15-Dic-19 22:49