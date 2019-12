STRAGI DEL SABATO SERA, SETTE MORTI SULLE STRADE ITALIANE

ROMA (ITALPRESS) - Sette morti. E' il triste bilancio degli incidenti avvenuti nelle ultime ore sulle strade italiane, dal Veneto alla Sicilia. E' il Nordest a pagare il tributo piu' pesante, con cinque morti in due scontri. Tra San Dona' del Piave e Noventa, a causa di un frontale tra una Fiat Punto e una Citroen C3, la notte scorsa sono morti tre giovani. A San Gregorio di Veronella, in provincia di Verona, si sono scontrate due auto. Hanno perso la vita due donne, madre e figlia. Una ventenne e' morta in un incidente avvenuto ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. Ancora un sinistro gravissimo in Sicilia: nel Catanese, tra Scordia e Palagonia. La vittima in questo caso e' un sedicenne. Viaggiava a bordo di una Fiat Punto che e' finita fuori strada. Ci sono anche tre feriti. (ITALPRESS). abr/red 15-Dic-19 12:40