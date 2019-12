GROSS SUL PODIO NELLO SLALOM, BRIGNONE E' ORA SECONDA IN COPPA

VAL D'ISERE (FRANCIA) (ITALPRESS) - Dominio incontrastato di Alexis Pinturault nella tappa di casa, in quel di Val d'Isere, Coppa del Mondo 2019/2020 di sci alpino. Il transalpino ha vinto lo slalom speciale maschile, chiudendo in 1'47"91, davanti allo svedese Andre Myhrer con un vantaggio 1"44. Terzo posto per Stefano Gross, il migliore degli azzurri, sul podio a 1"47 dal migliore di giornata, davanti a Henrik Kristoffersen, autore di una grande rimonta. Fuori dalla top ten gli altri tre italiani qualificati per la seconda manche: Manfred Moelgg e' 14° (+2"56); Riccardo Tonetti chiude al 23° posto a 3"21 mentre Giuliano Razzoli si attesta in 26esima piazza a 3"78 dalla testa. In Svizzera, invece, nel parallelo femminile torna a brillare Petra Vlhova. La slovacca si aggiudica la gara di St.Moritz, superando in finale la svedese Anna Swenn Larsson, beffata di soli due centesimi. La migliore italiana e' Federica Brignone (sesta). L'azzurra, reduce dal secondo posto nel Super-G di ieri, e' uscita ai quarti di finale contro l'austriaca Franziska Gritsch (terza alla fine). Grazie a questo risultato, la Brignone ha superato la tedesca Viktoria Rebensburg nella classifica generale di Coppa del Mondo, attestandosi in seconda piazza, a quota 281, anche se molto distante dalla statunitense Mikaela Shiffrin (532), oggi assente. Tra le altre azzurre eliminate agli ottavi Irene Curtoni e Marta Bassino, fuori ai sedicesimi Sofia Goggia. (ITALPRESS). pdm/red 15-Dic-19 16:30