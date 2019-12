AL SENATO IL CONCERTO DI NATALE, FILO CONDUTTORE L'ITALIANITA'

ROMA (ITALPRESS) - "Il filo conduttore e l'italianita', un sentimento che ci unisce e che le istituzioni devono preservare e divulgare in tutte le sue infinite articolazioni". Il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, ha aperto cosi' il Concerto di Natale nell'aula di Palazzo Madama, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Protagonisti di questa XXIII edizione del concerto il maestro Riccardo Muti e l'Orchestra Giovanile Luigi Cherubini. Dopo l'inno nazionale e l'inno europeo, il Presidente del Senato ha preso la parola per un breve saluto prima di dare il via all'esecuzione di brani da opere di Vincenzo Bellini, Giuseppe Verdi, Alfredo Catalani, Umberto Giordano, Giuseppe Martucci, Gioachino Rossini. A condurre la diretta dell'evento su Rai1 Milly Carlucci. Al termine del Concerto uno scambio di auguri tra le autorita' e gli artisti nella Sala Pannini di Palazzo Madama. Come e' tradizione, l'intero incasso dei biglietti sara' devoluto in beneficenza. (ITALPRESS). abr/red 15-Dic-19 13:34