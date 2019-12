SALVINI "BASTA POLEMICHE, SERVE UN COMITATO DI SALVEZZA NAZIONALE"

MILANO (ITALPRESS) - "Stiamo vivendo un momento drammatico in cui dovremmo fermarci e smetterla di fare polemica. Chiediamo di sederci tutti intorno a un tavolo a riflettere sui rischi che l'Italia sta vivendo". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini a margine del No Tax Day in corso alla Camera di Commercio di Milano. "Se rischia di saltare una banca come la Popolare di Bari, con i licenziamenti all'Ilva rischia di saltare un'intera regione e con lei l'Italia - ha aggiunto Salvini -. Quindi non penso sia piu' il momento della polemica. Faccio un appello a tutti quelli che hanno a cuore il futuro dell'Italia, fermatevi, fermiamoci. Sediamoci attorno a un tavolo. Scegliamo alcuni interventi urgenti comuni, ridisegniamo le regole, salviamo il Paese che altrimenti rischia di affondare". "Se vogliamo salvare l'Italia fermiamoci e mettiamoci attorno a un tavolo con un comitato di salvezza nazionale - ha detto ancora il numero uno del Carroccio -. Se no questi fan fallire una banca al giorno e un'impresa al giorno e questo da italiano non l'accetto. Adesso io chiedo al signor Conte di smettere di insultare, di minacciare querele, sediamoci, ragioniamo di cosa serve all'Italia, scriviamo le regole base e torniamo a votare". (ITALPRESS). trl/sat/red 14-Dic-19 12:08