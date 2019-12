SCHIAVONE SHOCK "HO VINTO LA MIA BATTAGLIA CONTRO UN TUMORE"

MILANO (ITALPRESS) - Francesca Schiavone ha vinto l'incontro piu' difficile. L'ex tennista milanese, in un video pubblicato via social, ha raccontato in questi ultimi sette mesi di essere stata impegnata nella lotta a un tumore maligno, "la lotta piu' dura in assoluto che ho mai affrontato - le parole della Leonessa - Ho fatto la chemioterapia e la cosa piu' bella e' che sono riuscita a vincere questa battaglia. Quando me l'hanno detto qualche giorno fa, sono esplosa dalla felicita'. E anche oggi vivo in felicita', la posso tagliare con un coltello". Francesca Schiavone guarda ora avanti. "Sono gia' pronta sia qui che qui - continua indicando testa e cuore - ad affrontare nuovi progetti che sto pensando, che avevo e non potevo fare. Ci rivedremo presto, felice di quello che sono oggi". Prima italiana a vincere uno Slam, il Roland Garros del 2010, e unica azzurra ad aver raggiunto i quarti in tutti e quattro i Major, la 39enne Schiavone vanta in carriera anche tre Fed Cup conquistate con l'Italia ed e' stata anche numero 4 del mondo. Si e' ritirata a fine 2018. (ITALPRESS). glb/red 13-Dic-19 19:22