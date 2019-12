TRE SENATORI DEL M5S PASSANO ALLA LEGA

ROMA (ITALPRESS) - I senatori Ugo Grassi, Francesco Urraro e Stefano Lucidi hanno formalizzato il passaggio dal gruppo del M5S a quello della Lega. "Il mio dissenso non nasce da un mio cambiamento di opinioni, bensi' dalla determinazione dei vertici del movimento di guidare il paese con la granitica convinzione di essere i depositari del vero e di poter assumere ogni decisione in totale solitudine", spiega Grassi. "L'impossibilita' di intervenire sulle ragioni strutturali della giustizia e sulle necessarie e non piu' rinviabili riforme nel settore mi ha indotto ad iniziare questo percorso con la Lega - dice Urraro - con cui si era avviata una proficua interlocuzione sui temi". "Sono onorato di iniziare questo percorso politico - afferma Lucidi - sia a livello nazionale che locale con i tanti colleghi umbri in regione e nei vari consigli comunali". "Noi non abbiamo un prezzo, la nostra dignita' tradita - commenta il leader della Lega Matteo Salvini - vale piu' di tutto". (ITALPRESS). sat/red 12-Dic-19 20:50