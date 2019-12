SPORT E GIOVANI, DA FONDAZIONE CARIPLO E REGIONE LOMBARDIA 1,4 MILIONI

MILANO (ITALPRESS) - Incentivare la pratica motoria in tutto il territorio regionale lombardo attraverso percorsi sportivi-educativi mirati alla crescita, al benessere e all'inclusione dei ragazzi. Questo l'obiettivo del bando "Lo Sport: un'occasione per crescere insieme", del quale oggi e' stata pubblicata la graduatoria, cofinanziato in misura paritaria tra Regione Lombardia e Fondazione Cariplo. Si tratta di 31 progetti per uno stanziamento di un milione 440 mila euro. "Lo sport e' il miglior strumento di crescita e prevenzione del disagio sociale giovanile oltre ad aiutare a diffondere la cultura della non violenza e ad essere un elemento essenziale di corretti stili di vita. Lo sport per il rispetto degli altri e delle regole, autodisciplina, abitudine alla fatica e all'impegno, cooperazione all'interno della squadra, accettazione della sconfitta, capacita' di gestire le difficolta' e i problemi", ha spiegato Martina Cambiaghi, assessore allo Sport e Giovani di Regione Lombardia. "Abbiamo bisogno - ha affermato Giovanni Fosti, presidente di Fondazione Cariplo - di avvicinare le persone alla pratica sportiva. I dati parlano di una sempre maggior distanza e abbandono anche nelle giovani generazioni, con gravi conseguenze sul benessere e sulla salute delle persone". "Ma soprattutto - ha detto ancora Giovanni Fosti - abbiamo bisogno di ricucire ed accorciare le distanze dentro le nostre comunita'. Lo sport rappresenta una occasione che offre l'opportunita' per crescere insieme e per tenere vicino chi rischia di perdersi o rimanere indietro". (ITALPRESS). pc/com 12-Dic-19 13:24