LEGA PRO, GHIRELLI "DEFISCALIZZAZIONE NECESSARIA,DOMENICA 15' RITARDO"

FIRENZE (ITALPRESS) - Le prossime gare del campionato di serie C inizieranno con 15' di ritardo. Lo ha annunciato il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli chiedendo al Governo "urgenti provvedimenti e risposte concrete in materia di defiscalizzazione per le societa' che partecipano al campionato serie C". Proprio ieri, la commissione bilancio al Senato ha approvato un emendamento alla manovra che agevola societa' e federazioni al passaggio al professionismo delle donne sportive. "E' un provvedimento che accogliamo con un'esigenza di necessaria riflessione per valutarne i reali effetti essendo stata la nostra Lega da sempre a sostegno dello sviluppo del calcio femminile - ha detto Ghirelli -. Con altrettanta sincerita' dobbiamo pero' evidenziare che la proposta della defiscalizzazione e' stata strutturata, creata e presentata in varie occasioni dalla FIGC e dalla Lega Pro al fine di consentire una maggiore sostenibilita' alla nostra categoria. Un progetto che non vuole un semplice intervento spot ma un intervento coordinato con altri asset affinche' si possa concretamente arrivare alla sostenibilita' dei club di Lega Pro. Abbiamo quindi la necessita' che il Governo conceda ai nostri club la defiscalizzazione mirata al reinvestimento delle somme nella formazione dei giovani calciatori e nelle infrastrutture. Non intendiamo arrenderci all'idea di vedere il panorama professionistico del calcio italiano impoverito di piazze storiche e importanti con tifoserie fantastiche. Vogliamo continuare a giocare, ma il prossimo turno iniziera' con 15 minuti di ritardo come segnale che questa Lega non sta a guardare. La Lega Pro chiede al Governo che vengano adottati urgenti provvedimenti e fornite risposte concrete in materia di defiscalizzazione per le societa' che partecipano al campionato serie C. Se cio' non accadra', Lega Pro valutera' l'adozione di ulteriori misure". (ITALPRESS). gm/red 12-Dic-19 17:27