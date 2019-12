IN LIEVE AUMENTO LE ORE LAVORATE IN ITALIA

ROMA (ITALPRESS) - Nel terzo trimestre 2019 l'input di lavoro, misurato dalle ore lavorate, registra una crescita su base sia sul trimestre precedente (+0,4%) che su base annua (+0,5%). Lo rileva l'Istat, nel report "Il mercato del lavoro - Una lettura integrata". Contestualmente, l'occupazione rimane pressoche' invariata rispetto al trimestre precedente, in un contesto di calo della disoccupazione e dell'inattivita'. Queste dinamiche del mercato del lavoro si inseriscono in una fase persistente di debole crescita dei livelli di attivita' economica, confermata, nell'ultimo trimestre, da una variazione congiunturale dello 0,1% del Pil. Dal lato dell'offerta di lavoro, nel terzo trimestre del 2019 il numero di persone occupate rimane sostanzialmente invariato in termini congiunturali: e' una sintesi dell'aumento dei dipendenti - soprattutto a termine - e del calo degli indipendenti. Il tasso di occupazione sale al 59,2% (+0,1 punti). Nei dati mensili piu' recenti (ottobre 2019), al netto della stagionalita', il tasso di occupazione e il numero di occupati mostrano una crescita rispetto al mese precedente. Il tasso di disoccupazione e' in diminuzione sia rispetto al trimestre precedente sia in confronto a un anno prima; tale andamento si associa alla stabilita' congiunturale e alla diminuzione tendenziale del tasso di inattivita' delle persone con 15-64 anni. Nei dati mensili di ottobre 2019 il tasso di disoccupazione e' in diminuzione in confronto a settembre 2019 e quello di inattivita' in lieve crescita. (ITALPRESS). sat/com 12-Dic-19 11:01