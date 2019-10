MARRACASH TORNA CON IL NUOVO ALBUM "PERSONA"

MILANO (ITALPRESS) - Si chiamera' "Persona" il nuovo album di Marracash, in uscita il 31 ottobre, a 3 anni di distanza dall'ultimo lavoro in studio. "Il disco e' finito - dice l'artista - I brani rappresentano parte del mio corpo; sono fatti di carne, fatti di ossa, fatti di sangue. Lo stesso corpo di Marra, lo stesso corpo di Fabio in condivisione da tempo. Non e' la prima volta che li vedete insieme ma e' la prima volta che Marra e Fabio si parlano e l'unica in cui saro' io a raccontarli". (ITALPRESS). mgg/com 15-Ott-19 18:27