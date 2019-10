ATTESA PER DOMANI A TARANTO OCEAN VIKING CON 176 MIGRANTI

TARANTO (ITALPRESS) - E' previsto per domani mattina l'arrivo al porto di Taranto della nave Ocean Viking, di Sos Mediterranee e Medici Senza Frontiere, con a bordo 176 migranti, dopo il via libera all'attracco concesso ieri sera dal ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese. La Ocean Viking, in due distinte operazioni, ad una quarantina di miglia dalle coste libiche, ha soccorso e tratto in salvo 176 persone. Prefettura e Questura hanno attivato un dispositivo di accoglienza volto a regolare il trasferimento in sicurezza dei migranti all'hotspot di Taranto, in un'area decentrata dello stesso porto. (ITALPRESS). vbo/c/r 15-Ott-19 10:03