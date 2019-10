SABATO PROSSIMO IN 75 BANCHE ITALIANE SI CELEBRA IL MUTUO DAY

ROMA (ITALPRESS) - Sabato prossimo sara' il Mutuo Day del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea: 75 Banche di Credito Cooperativo del Gruppo apriranno alcune filiali - complessivamente 470 sportelli - per presentare la loro offerta mutui. In occasione del Mutuo Day, chi si rechera' in filiale trovera' offerte a condizioni favorevoli: verra' rilasciato un coupon con le informazioni anagrafiche e la data concordata per finalizzare la richiesta di mutuo. Sul sito dedicato all'iniziativa - www.mutuoday.gruppoiccrea.it - e' possibile trovare ulteriori informazioni. (ITALPRESS). ads/com 14-Ott-19 13:28