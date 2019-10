JOKER SUPERA I 15 MILIONI AL BOX OFFICE

ROMA (ITALPRESS) - Joker si conferma in testa al box office in Italia. Il film con Joaquin Phenix ha ottenuto nel weekend 6 milioni, salendo a 15.5 milioni. Si tratta del terzo maggior incasso del 2019 in Italia, superato solo da Il Re Leone (37 milioni) e Avengers: Endgame (30 milioni). Secondo posto per Gemini Man con 959mila euro, mentre al terzo posto scende Il Piccolo Yeti con 490mila euro. Al quarto posto C'era una volta a... Hollywood incassa 445mila euro e sale a 11.3 milioni di euro, mentre Brave Ragazze e' quinto con 319 mila euro. (ITALPRESS). mgg/red 14-Ott-19 12:09