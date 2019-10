IN ITALIA CALANO I REATI MA CRESCONO LE TRUFFE

MILANO (ITALPRESS) - Ogni giorno in Italia vengono denunciati circa 6.500 reati, con un calo su base annuale del 2,4%. Continua, invece, l'esplosione delle truffe e frodi informatiche (518 al giorno, +15%), dei reati connessi allo spaccio di stupefacenti (76 denunce, +2,8%) e delle estorsioni (27 al giorno, +17%). A scattare la fotografia e' il "Sole 24 Ore". La maglia nera per numero di reati denunciati nel corso del 2018 spetta Milano, che con 7.017 denunce ogni 100mila abitanti mantiene questa leadership poco lusinghiera, registrando pero' un calo (-5,2%) rispetto all'anno precedente, in linea con il trend nazionale. Subito dietro: Rimini e provincia, con 6.430 reati denunciati, e Firenze, con 6.252 denunce e, questa volta, un +9,5% rispetto a quelle depositate nel 2017. L'altra faccia della medaglia e' quella dei territori meno esposti alla criminalita': in fondo alla classifica ci sono Oristano, ultima con 1.493 denunce registrate ogni 100mila abitanti, Pordenone (2.125) e Benevento (2.128). Milano continua a spiccare sul fronte dei furti - e' prima davanti a Rimini -, mentre a Roma (sesta nella classifica generale) va un altro primato "negativo", quello dei reati di produzione, traffico e spaccio di droga che sono aumentati del 10,9% rispetto al 2017. (ITALPRESS). col2/com 14-Ott-19 09:43