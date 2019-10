FINANZIAMENTI A CHI E' IN DIFFICOLTÀ, BANCA MEDIOLANUM RIPARTE DAL SUD

PALERMO (ITALPRESS) - Anche nel sud Italia Banca Mediolanum eroghera' finanziamenti a persone con difficolta' di accesso al credito e in condizioni di indigenza. La prima regione interessata, nel Mezzogiorno, sara' la Sicilia. E' stata firmata a Palermo la convenzione tra Banca Mediolanum, Fondazione Mediolanum Onlus e la Fondazione antiusura Santi Mamiliano e Rosalia. "Banca Mediolanum ha iniziato 10 anni fa a collaborare con le fondazioni antiusura - ha spiegato all'Italpress il vicepresidente Giovanni Pirovano - A Milano siamo partiti con la fondazione San Bernardino e poi ci siamo estesi ad altre regioni. Questa e' la prima convenzione che sigliamo nel meridione. Per noi e' un successo e soprattutto c'e' la volonta' dell'azienda di proseguire questo cammino che ci portera' a coprire tutto il territorio nazionale. Il plafond rotativo iniziale e' di quasi 2 milioni di euro - ha aggiunto Pirovano. I finanziamenti saranno erogati in cambio di garanzie simboliche, a un tasso inferiore all'1%. Vogliamo essere al fianco delle persone scartate dalla societa', che hanno bisogno di un aiuto per risorgere". (ITALPRESS). tre/abr/red 14-Ott-19 16:43