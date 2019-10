CONTE "LA MAGGIORANZA E' COMPATTA"

AVELLINO (ITALPRESS) - "La maggioranza e' compatta, ieri c'e' stato un ottimo clima di lavoro, ci siamo confrontati e non c'e' nessun conflitto". Cosi' il premier Giuseppe Conte, a margine di un appuntamento ad Avellino, dopo alcuni retroscena secondo cui ci sarebbe stata un'irritazione nei contorni del ministro Di Maio, dopo il vertice notturno. "Su quota 100 ci stiamo lavorando nei dettagli, siamo in contatto con i tecnici del Mef. Se si risolve qualche piccolo dettaglio andremo in Consiglio dei ministri stasera, altrimenti domani, stiamo lavorando sui dettagli", ha aggiunto. Quanto all'Iva, il presidente del Consiglio ha ribadito che "non sara' rimodulata. Il punto qualificante di questa manovra e' che abbiamo trovato delle risorse e questo senza rimodulare l'Iva. Queste ci permetteranno di dare un segno della direzione di marcia". (ITALPRESS). ads/red 14-Ott-19 12:08