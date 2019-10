PENALITÀ DI 15 SECONDI, LECLERC RETROCESSO AL SETTIMO POSTO A SUZUKA

SUZUKA (GIAPPONE) (ITALPRESS) - La direzione gara del Gran Premio del Giappone ha comminato due penalita' a Charles Leclerc. Il pilota monegasco della Ferrari e' stato punito con 5 secondi e 2 punti sulla Superlicenza per il contatto con Max Verstappen in curva 1 durante il primo giro. Successivamente, al tempo di gara finale, sono stati aggiunti altri 10 secondi per aver completato un giro in condizioni critiche con l'ala danneggiata dopo l'incidente con la Red Bull dell'olandese, un'infrazione per la quale la Ferrari e' stata multata di 25.000 dollari. Con 15 secondi di penalita' complessivi, Leclerc perde la sesta piazza a favore della Renault di Daniel Ricciardo, scivolando cosi' in settima posizione. (ITALPRESS). spf/glb/red 13-Ott-19 13:00