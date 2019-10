L'ITALIA BATTE LA GRECIA 2-0 E SI QUALIFICA PER EURO2020

ROMA (ITALPRESS) - L'Italia e' qualificata alla fase finale di Euro2020. Gli azzurri - oggi in campo con un'inedita maglia verde - si assicurano uno dei due posti messi in palio nel girone J, con tre gare d'anticipo, battendo all'Olimpico la Grecia per 2-0 con i gol, nella ripresa, di Jorginho su rigore e Bernardeschi. Mancini alla fine opta per Barella fra i tre di centrocampo, Acerbi e' il partner di Bonucci, davanti Chiesa, Immobile e Insigne. Avvio complicato per l'Italia: Donnarumma e' provvidenziale su Limnios al 12' mentre davanti non si trovano sbocchi, con la Grecia compatta che chiude tutti gli spazi. A peggiorare le cose l'infortunio di Chiesa, che lascia il posto a Bernardeschi prima dell'intervallo. Nella ripresa l'Italia prova a spingere di piu' e al 55' arriva il primo vero squillo: cross di D'Ambrosio e colpo di testa di Immobile, Paschalakis si rifugia in angolo. E dopo un brivido per Donnarumma (Koulouris calcia sull'esterno della rete), gli azzurri al 63' finalmente passano: Bouchalakis intercetta col braccio largo il tiro di Insigne, Karasev indica il dischetto e dagli undici metri Jorginho non sbaglia. Ancora Insigne sfiora il raddoppio, ma il 2-0 arriva comunque al 78': lo firma Bernardeschi, con un destro da fuori leggermente deviato da Giannoulis. Gara chiusa e azzurri che volano agli Europei. (ITALPRESS). glb/red 12-Ott-19 22:38