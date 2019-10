LA NAZIONALE DI POSTE ITALIANE A TRENTO, DI LIVIO "RISPETTO E' VALORE"

TRENTO (ITALPRESS) - "Fare squadra, anche in azienda": questo il tema dell'appuntamento di Poste Italiane in occasione della seconda edizione del Festival dello Sport a Trento. Un titolo mai cosi' azzeccato, visto che, introdotta dal vice direttore generale Giuseppe Lasco, la grande protagonista e' stata la Nazionale di calcio di Poste Italiane, guidata in panchina da un ct d'eccezione come Angelo Di Livio. A Trento, la selezione 'gialla' ha disputato un'amichevole di calcio a 5 con il Levico Terme, formazione che milita in Serie B, vincendo con un netto 4-1. "Un'altra bella risposta dei ragazzi, era un evento amichevole ma quando si scende in campo si cerca di dare il massimo - ha spiegato il ct Di Livio - Abbiamo fatto bene, disputando un'ottima gara". Tanti gli impegni che attendono la Nazionale di Poste Italiane: "Giocheremo in eventi di solidarieta', per la raccolta di fondi. Saranno partite che devono essere prese nel modo migliore, ci prepariamo ad affrontare una stagione molto impegnativa". L'ex centrocampista di Juventus e Nazionale ha chiaro in mente i valori da trasmettere ai suoi: "Alla mia squadra non puo' mai mancare il rispetto per i compagni: sembra banale ma e' sempre un valore aggiunto". (ITALPRESS). mc/red 11-Ott-19 14:49